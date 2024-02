JPMorgan belässt Zurich auf 'Underweight' - Ziel 400 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich nach Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die wichtigste Nachricht sei gewesen, dass der Versicherer das Ziel einer durchschnittlichen jährlichen Gewinnsteigerung für den Zeitraum 2023 bis 2025 auf 10 Prozent erhöht habe, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Sein unverändertes Anlagevotum begründete er mit der Erwartung kurzfristig negativer Einflussfaktoren und attraktiveren Bewertungen anderer Branchenaktien./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.