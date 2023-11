JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Neutral'

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit Blick auf chinesische Chemieexporte und -importe auf "Neutral" belassen. Im Oktober seien die Preise für Silikone weiter gesunken, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Je nach Produktmix könnten die Preise aber stark divergieren. Chinas Nettoexporte inklusive derer nach Europa seien zuletzt höher gewesen als der historische Durchschnitt./bek/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.