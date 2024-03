JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dass der Immobilienkonzern bei der Ausrichtung auf neue Ergebniskennziffern keine quantitativen Angaben mache, spiele in den aktuell negativen Kursreaktionen eine große Rolle, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schließlich werde davon die Dividendenpolitik beeinflusst, was 2024 eine noch viel größere Rolle spielen sollte. Abgesehen davon sei die Bilanz im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 11:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.