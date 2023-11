JPMorgan belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" nach Zahlen mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Immobilienkonzern mache ermutigenderweise weiterhin Fortschritte, etwa bei den Verkäufen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Prognose für das operative Ergebnis (FFO) in diesem Jahr liege im Rahmen der Markterwartungen. Im kommenden Jahr sollte bei dieser Kennziffer indes ein moderater Rückgang nicht überraschen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 06:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.