JPMorgan belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Der Autobauer unternehme weltweit Anstrengungen, um die Wettbewerbsfähigkeit in allen Regionen und für alle Marken zu verbessern - und behalte dabei die Gewinn- und Kapitaldisziplin bei, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indem der Konzern weiterhin seine Ertragskraft unter Beweis stelle, dürfte die Bewertung näher an sein Kursziel heranrücken./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.