JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 116 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum Passagieraufkommen an Flughäfen des Infrastrukturkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Zum Jahresende 2022 habe sich die Lage gebessert, zum entsprechenden Zeitraum vor Ausbruch der Coronapandemie fehlten beim Passagieraufkommen im Dezember noch 17 Prozent, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen auslaufender coronabedingter Restriktionen in China dürfte sich die Situation in Asien in den kommenden Monaten aufhellen./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 18:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.