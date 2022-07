JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 114 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Aktien sehen auf der "Analyst Focus List" des Hauses und wurden von Analystin Elodie Rall im vergangenen Monat zudem mit dem Label "Positive Catalyst Watch" versehen, weil ihrer Meinung nach kursbewegende Nachrichten bevorstehen. Die Expertin erinnert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem an eine Analystenpräsentation am Freitag. Für das erste Halbjahr rechnet sie im Bericht am 29. Juli mit starken Ergebnissen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.