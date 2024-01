JPMorgan belässt Vestas auf 'Neutral' - Ziel 162 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 dänischen Kronen belassen. Angesichts von zum Teil ausgedehnten Bewertungen rät Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Industriegüterbranche weiterhin selektiv vorzugehen. Taktisch bevorzugt er unter anderem ABB und Schneider und rät mitunter zu Vorsicht bei Gea. Bezüglich Vestas schrieb Wilson, dass sich die am 23. Januar erwarteten Zahlen von General Electric positiv auf den dänischen Windanlagenhersteller auswirken könnten./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.