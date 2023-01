JPMorgan belässt Valeo auf 'Overweight' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte mit einem Umsatz von 20,6 Milliarden Euro und einer Marge von 3,3 Prozent aufwarten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Beim operativen Ergebnis (Ebit) liege er rund 8 Prozent über der Konsensschätzung. Das Anlegerinteresse dürfte sich aber auf den Ausblick auf 2023 fokussieren./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.