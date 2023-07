JPMorgan belässt Unilever auf 'Underweight' - Ziel 3900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever trotz guter Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele erschienen vor diesem Hintergrund konservativ und die Konsensschätzungen dürften steigen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 07:56 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.