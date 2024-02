JPMorgan belässt Unilever auf 'Underweight' - Ziel 3600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Der Weg zur Ergebniswende beim Konsumgüterkonzern sei steinig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin hob zwar ihre Gewinnschätzungen (EPS) für das laufende Jahr um 2 Prozent, bleibt damit aber noch unter der durchschnittlichen Markterwartung. Diese sollte nun wegen des Gegenwinds von der Währungsseite leicht sinken./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.