JPMorgan belässt UPS auf 'Neutral' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von UPS den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und rechnet damit kurzfristig mit positiven Zahlen zum ersten Quartal. Die Einstufung wurde indes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Da die Konsensschätzungen bereits gesunken seien, könnte der Logistikkonzern positiv überraschen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Jahresausblick dürfte UPS unverändert lassen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:57 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.