JPMorgan belässt UPS auf 'Neutral' - Ziel 181 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 181 US-Dollar belassen. Nach dem lang erwarteten, neuen Ausblick auf 2023 dürften die Konsenserwartungen für den Logistikkonzern nun sinken, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte die Konsensprognose für das operative Ergebnis im zweiten Halbjahr um 18 Prozent zurückgehen. Die Verhandlungen des Managements mit der Arbeitnehmervertretung Teamsters hätten sich negativer ausgewirkt, als die Konzernführung ursprünglich erwartet habe./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.