JPMorgan belässt UPS auf 'Neutral' - Ziel 180 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die Aktien dürften sich nach Börseneröffnung besser entwickeln als der Markt, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer ersten Reaktion am Dienstag. Denn der US-Paketdienst habe im Heimatmarkt auf operativer Ebene besser als erwartet abgeschnitten. Zudem sei nach der Senkung der FedEx-Prognose im letzten Monat die Stimmung in der Branche zuletzt negativ gewesen, sodass die Anleger nun positiv reagieren könnten./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.