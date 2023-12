JPMorgan belässt UPS auf 'Neutral' - Ziel 156 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 156 US-Dollar belassen. Analyst Brian Ossenbeck äußerte sich in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick verhalten zu den Perspektiven der US-Transport- und Logistikunternehmen. Das Frachtaufkommen könnte sich 2024 zwar sukzessive erholen, falls der Konsum und der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten robust blieben. Doch unternehmensspezifische Aspekte dürften wichtiger werden. Bei UPS müsse das Management Marktanteile zurückerobern und die Produktivität steigern, um die gestiegenen Löhne auszugleichen, was sich schwierig gestalten dürfte./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 00:27 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.