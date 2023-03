JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 23 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS angesichts der Notfall-Übernahme der Credit Suisse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Die Marktbedingungen hätten sich so entwickelt, dass eine Kombination der Schweizer Großbanken als beste Lösung angesehen werde, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der vollständige Wertverlust der AT1-Anleihen werde aber den Markt für diese eigenkapitalähnlichen Finanzierungsmittel und damit die generellen Finanzierungsmöglichkeiten von Banken beeinträchtigen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 12:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.