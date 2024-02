JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Bleibt 'Top Pick'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Das Schweizer Finanzinstitut sei auf dem Wege dazu, sich zur Top-Bank in Europa zu entwickeln, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er betonte daher die Rolle der Aktie als sein "Top Pick". Auch wenn die Ergebnisse für das vierte Quartal schwächer ausgefallen seien als der Konsens, lege er den Schwerpunkt auf die Ziele. Die UBS sei die einzige europäische Bank mit einer globalen Spitzenposition im Bereich der Vermögensverwaltung. Die Schweizer dürften ihren Vorsprung in diesem wichtigen Geschäftssegment noch vergrößern./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.