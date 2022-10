JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf den Quartalsbericht von einem starken Zahlenwerk der Schweizer Bank. Er hob vor allem die gute Kostendisziplin des Instituts hervor. Auch die Vermögensverwaltung beweise im aktuell schwierigen Umfeld ihre Widerstandskraft./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.