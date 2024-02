JPMorgan belässt Totalenergies auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Er rate mit Blick auf Kursrücksetzer weiter zum Kauf europäischer Öltitel, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien attraktiv, und zur Mitte der Dekade zeichne sich ein "Superzyklus" in der Branche ab. Neben Totalenergies bewertet Malek auch Shell, Neste und Eni mit "Overweight" - letztere stehen zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Dagegen stuft er Equinor und BP mit "Underweight" ein und verweist bei BP auf den zuletzt guten Lauf./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.