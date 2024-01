JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 135 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Aussagen des Firmenchefs Elon Musk zu einem höheren Aktienanteil betrachtete Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie skeptisch. Denn damit nehme eher die Wahrscheinlichkeit zu, dass dieser den Hersteller von Elektroautos verlassen könnte, was schlecht für den Aktienkurs wäre. Für die Anteilseigner außer Elon Musk würde es in diesem Szenario kostspieliger, diesem zu entgehen. Und schließlich werfe sein Vorgehen Fragen bezüglich einer angemessenen Unternehmensführung auf./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 11:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 11:31 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.