JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 120 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Margen des Elektroautobauers im vierten Quartal 2022 hätten enttäuscht - und dabei habe sich hier der Gegenwind durch die deutlichen Preisnachlässe noch gar nicht bemerkbar gemacht, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2023 liege unter der Markterwartung./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 07:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 07:12 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.