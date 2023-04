JPMorgan belässt Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica Deutschland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Anleger seien mit Blick auf die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Telekomunternehmen etwas nervös, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn deren Aktien seien seit Jahresbeginn schon stark gelaufen, und der US-Vertreter AT&T habe nach seinen Zahlen unter starken Verkäufen gelitten. Die Gründe dafür seien allerdings unternehmensspezifisch und ließen keine Rückschlüsse auf die Branche in Europa zu. Hierzulande dürften die Zahlen den erwarteten Trends für das Jahr etwas hinterherhinken, da es Zeit brauche, bis die jüngsten Preiserhöhungen im Privatkundengeschäft ihre Wirkung entfalteten. Bis zum Jahresende sollten diese laut Dattani aber zu einer Verdoppelung des Umsatzwachstums führen. Die Aktien von BT, Telefonica Deutschland und dessen Mutterkonzern Telefonica, Inwit und Cellnex seien vor den Quartalszahlen am besten positioniert./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 02:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 02:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.