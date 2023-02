JPMorgan belässt Teamviewer auf 'Underweight' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie von Teamviewer nach detaillierten Jahreszahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Bericht zum vierten Quartal habe im Großen und Ganzen mit den vorab bekannt gegebenen Zahlen übereingestimmt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem dürften die Konsensschätzungen für 2023 aber wohl weitgehend beibehalten werden, während die für 2024 leicht steigen könnten, schrieb er. Im Gesamtfazit seien erfüllte Erwartungen wahrscheinlich besser als von einigen befürchtet./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 07:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.