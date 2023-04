JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

Finanztrends Video zu T-Mobile US



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe ordentlich abgeschnitten und zudem das Jahresziel für die Zahl der Vertrags-Neukunden moderat angehoben, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu kämen die nach oben eingeengten Zielspannen für das operative Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebitda) und den Barmittelzufluss. Den Aktienkurs antreiben sollten aber die Fortschritte bei den Aktienrückkäufen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 22:19 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.