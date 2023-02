JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

Finanztrends Video zu T-Mobile US



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Mobilfunkanbieter rechne nach wie vor mit einem starken Privatkundengeschäft, bereite sich aber auf härtere Zeiten vor, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einem Aktienrückkauf im Volumen von 60 Milliarden US-Dollar stehe wohl nichts im Wege./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 20:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 20:17 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.