JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Telekom-Mobilfunktochter habe starke Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick angehoben, lobte Analyst Philip Cusick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die hohe operative Dynamik und aggressive Aktienrückkäufe könnten das Papier weiter nach oben treiben./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 22:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 22:53 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.