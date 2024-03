JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Aromenherstellers sei beruhigend, schrieb Analyst Edward Hockin am Mittwochmorgen. Er erinnerte an Befürchtungen am Markt vor Margendruck im Bereich Aroma Molecules und einer Zielkorrektur mit der Verpflichtung des neuen Vorstandschefs./ag/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.