JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mit der Ankündigung, dass der seit 2009 amtierende Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram in den Ruhestand geht und Vorstandsmitglied Jean-Yves Parisot aufrückt, herrsche nun Klarheit, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf die Vorlage der Geschäftszahlen für 2023 am 6. März, nachdem sich zuletzt Sorgen in puncto Margenentwicklung breit gemacht hätten./mis/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 12:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.