JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Nach zwei Jahren einer enttäuschenden Margenentwicklung fokussiere sich der Markt 2024 auf die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Konsensschätzung für die bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von einem Anstieg auf 20,3 Prozent ausgehe und der Aromenhersteller selbst um die 20 Prozent anpeilen dürfte, bleibe der Markt nach etlichen Warnungen aber wohl skeptisch. Mittelfristig rechnet Hockin selbst mit 20 bis 23 Prozent und traut Symrise zu, den Bewertungsrückstand auf Konkurrent Givaudan zu verringern./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.