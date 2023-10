JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 107 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach dem Kapitalmarkttag des Aromenherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das Management habe sich auf die Förderung und Aufrechterhaltung eines starken mittelfristigen Umsatzwachstums sowie auf die Präsentation der Tierfutter-Aktivitäten im Vorzeigewerk Elven fokussiert, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet weiterhin mit einer positiven Trendwende bei den Erträgen ab dem zweiten Halbjahr 2023 sowie steigenden Absatzvolumina und Margen im kommenden Jahr./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.