JPMorgan belässt Swiss Re auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Nach den für Europas Rückversicherer schwierigen ersten neun Monaten 2022, mit dem Ukrainekrieg, dem Hurrikan Ian, der Inflation und volatilen Märkten, sollte das Schlussquartal ruhiger verlaufen sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Munich Re und Hannover Rück sollten ihre Jahresziele erreicht haben. Von der anstehenden Preiserneuerungsrunde erwartet Hossain positive Nachrichten. Neben den beiden deutschen Branchenvertretern zählt er Swiss Re zu seinen bevorzugten Werten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.