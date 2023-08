JPMorgan belässt Suse auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Suse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse anlässlich der Ernennung eines neuen Finanzvorstands und Strategiechefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Auch die neuen Manager des Linuxspezialisten müssten sich mit den Schlüsselfragen des Marktes beschäftigen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf den Zeitplan und Investitionsbedarf für die Markteinführungsstrategie und dem mittelfristigen Finanzprofil angesichts der jüngsten finanziellen Entwicklungen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 07:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.