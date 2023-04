JPMorgan belässt Stellantis auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Frage, wie wettbewerbsfähig der in den USA populäre elektrische Pickup-SUV "RAM 1500" ist. Sein Fazit: Noch sei es zu früh für endgültige Schlussfolgerungen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 23:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.