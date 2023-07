JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte die Prognose für das Geschäftsjahr auf bereinigter Basis bestätigen, die Rückstellungen für Siemens Energy - wie auch immer sie behandelt würden - außen vorgelassen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis zur Zahlenveröffentlichung dürfte die Aktie in einer engen Kursspanne gehandelt werden, das gegenwärtige Kursniveau sei aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit für längerfristig orientierte Anleger./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:56 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.