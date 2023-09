JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. In Erwartung einer nachlassenden Dynamik im zweiten Halbjahr sei er für die Investitionsgüterhersteller zunehmend vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig seien die Bewertungen im Vergleich zum Gesamtmarkt immer noch hoch. Aktuell empfiehlt er Alstom, Atlas Copco, IMI, Melrose, Oxford Instruments und Prysmian, während er für Alfa Laval, Spectris und Wartsila vorsichtiger ist. Im Elektrobereich bevorzugt der Experte Siemens vor Schneider Electric und ABB. Bei Siemens seien die Erwartungen deutlich zurückgekommen, was sich in einer nun attraktiven Bewertung widerspiegele./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 18:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.