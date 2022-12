JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 156 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Die Gewinnaussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für 2023 seien komplex, aber insgesamt besser als sonst zu diesem Zeitpunkt im Zyklus, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine kurzfristige Sektoreinschätzung sei neutral, angesichts einer Normalisierung der erhöhten Nachfrage, des Risikos sinkender Einkaufsmanagerindizes und der allgemein unsicheren Konjunkturlage. Seine mittelfristige Sicht auf die Branche bleibe positiv./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.