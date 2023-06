JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Trotz der jüngsten Gewinnwarnung und nach Gesprächen mit dem Management sehe er keine unmittelbare Bedrohung für die Bilanz des Energietechnikkonzerns, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kündigte an, sein Bewertungsmodell zu gegebener Zeit zu aktualisieren, betonte aber, dass die harsche Kursreaktion auf die reduzierten Geschäftsziele übertrieben gewesen sei./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 17:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 17:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.