JPMorgan belässt Shell auf 'Overweight' - Ziel 3000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell in einer Branchenstudie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Aktie des britischen Ölkonzerns bleibe der beste Titel der Branche und stehe weiter auf der sogenannten Analyst Focus List (AFL) der Bank, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Chef dürfte den Umbau des Konzens mit einer geringeren Abhängigkeit vom Ölgeschäft weiter vorantreiben. Es sei zudem zu erwarten, dass der sehr hohe Zufluss von Zahlungsmitteln zu attraktiven Aktienrückkäufen und Dividenden führen wird./zb/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 16:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.