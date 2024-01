JPMorgan belässt Schneider Electric auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine jüngst bereits auf Stand gebrachten Schätzungen für den Elektrotechnik-Konzern nochmals. Er verwies auf aktualisierte Konsensschätzungen, die er nun erhalten habe. Seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis im zweiten Geschäftshalbjahr lägen jetzt jeweils um ein Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen für diese Kenngrößen. Die Aktie bleibt zudem sein "Top Pick"./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 21:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.