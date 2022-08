JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Overweight' - Ziel 7,50 Euro

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im schwierigen Umfeld recht robust abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Markt dürfte auf mehr Dynamik im Autobereich im zweiten Halbjahr setzen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:40 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.