JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 665 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 665 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster dürfte im zweiten Quartal die Konsensschätzungen weitgehend erreicht haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine fehlende Anhebung der Jahresziele könnte zwar etwas enttäuschen. Diese lägen für das Umsatzwachstum aber schon über der Markterwartung./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 06:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 06:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.