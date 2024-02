JPMorgan belässt Santander auf 'Neutral' - Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Zuvor hatte die "Financial Times" von Vorwürfen rund um Sanktionen gegen den Iran berichtet. In den eingereichten Unterlagen beziehungsweise Jahresberichten der spanischen Bank sei dazu nichts offengelegt worden, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hält die diesbezüglichen Pressespekulationen für wenig hilfreich und verwies auf die hohen Geldstrafen für europäische Banken in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen US-Sanktionen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 11:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.