JPMorgan belässt Sanofi auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die beratende Kommission Acip der US-Gesundheitsbehörde habe das Arzneimittel Beyfortus zur Vorbeugung schwerer RSV-bedingter Erkrankungen der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern einstimmig empfohlen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei den Erwartungen entsprochen worden. Die Zulassung von Beyfortus sei zudem einstimmig als "großer Meilenstein" bezeichnet worden./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 20:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 20:14 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.