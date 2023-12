JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi angesichts des Forschungs- und Entwicklungstags des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die erhöhten Prognosen für den Spitzenumsatz mit dem Asthma- und Neurodermitis-Mittel Dupixent implizierten ein Aufwärtspotenzial für den Konzernumsatz von vier Prozent bis 2030, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Pharma-Produkte und die Ziele für die Pipeline ließen womöglich noch mehr Spielraum nach oben, je nachdem wie die Franzosen hier vorankämen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 07:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.