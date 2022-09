JPMorgan belässt Salesforce auf 'Overweight' - Ziel 245 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einem Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die gesamte Softwarebranche sei aktuell mit deutlich abwägender agierenden Kunden konfrontiert, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Salesforce stärkerer Fokus auf organische Innovationen und gebündelte Prämium-Angebote seien vor diesem Hintergrund aber ermutigend./tav/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 23:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.