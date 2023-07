JPMorgan belässt Salesforce auf 'Overweight' - Ziel 230 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Es sei positiv, dass der SAP-Konkurrent angekündigt habe, seine Listenpreise im Schnitt um neun Prozent zu erhöhen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schritt sei deutlich und gerechtfertigt. Zudem dürfte er von Erfolg gekrönt sein, da die Kundenzufriedenheit hoch sei./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 13:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 13:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.