JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerne auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern habe in diesem Jahr bereits solide Geschäftszahlen präsentiert und sollte auch diesmal robust abschneiden, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Safran dürfte auch mindestens für die nächsten ein oder zwei Quartale seinen Status als relativ sicherer Hafen behalten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 19:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.