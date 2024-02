JPMorgan belässt STMicro auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Overweight" belassen. Die Lagerbestände der Halbleiterunternehmen gingen zurück, aber wohl nicht so schnell, wie sie sollten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie lägen immer noch über dem saisonalen Durchschnitt der vergangenen Jahre. Kurzfristig die besten Aussichten hätten Unternehmen mit einem Fokus auf Speicherchips. Seine bevorzugten Werte seien VAT und ASML. Dagegen seien Infineon und STMicro zwar sehr billig, aber auch mit am stärksten im Geschäft mit den Auto- und Industrie-Endmärkten mit ihren hohen Lagerbeständen engagiert./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 11:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.