JPMorgan belässt STMicro auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Aktie des Chipherstellers habe zwar sehr negativ auf Daten reagiert, die auf schwache Auto-Endmärkte in China sowie deutlich gesunkene Auftragseingänge aus der Autoindustrie für Branchengrößen wie TSMC hindeuteten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch für einen Kauf sei es angesichts des frühen Stadiums eines möglichen Abschwungzyklus noch zu früh./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 21:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.