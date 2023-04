JPMorgan belässt Rolls-Royce auf 'Underweight' - Ziel 90 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Die globale Triebwerksindustrie ist laut Analyst David Perry "eine großartige Branche". Allerdings seien "nicht alle Unternehmen gleich", schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenen Studie. General Electric, Safran und MTU würden die höchsten Gewinne ausweisen. Rolls-Royce dagegen sei ein Wertzerstörer und Perry bezweifelt, dass der neue Vorstandschef Tufan Erginbilgic das ändern kann./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 02:33 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.